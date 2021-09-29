永豐實(6790)今（29）日以每股52元轉上市掛牌交易，面對台股重挫近300點亂流襲擊，永豐實以上漲7.69％開出後持穩盤上，最高上漲9.81％至57.1元，早盤維持逾6.5％漲勢，在震盪亂流中持穩前行，蜜月行情顛簸中有撐。

永豐實上市前公開承銷現增新股2萬2223張，其中1.6萬張以每股底價44.07元競價拍賣，13日完成開標，合格標單共1915張、得標筆數1140筆，得標價格介於53.12～180元，得標均價為55.38元。

永豐實後續4600張新股於15～17日進行公開申購，每股承銷價訂為52元，3天共吸引超過16.94萬筆申購單參與，中籤率2.45％，申購倍數達36.8倍，參與市場的資金超過88億元。轉上市掛牌交易後，實收資本額將自24.49億元增至26.71億元。

永豐實目前生產據點包括台灣楊梅、清水及中國大陸揚州、昆山紙品廠，以及台灣桃園潔品廠。旗下包括「五月花」、「得意」、「柔情」等紙品品牌，以及主打天然的「橘子工坊」、訴求香氛的「植淨美」、實惠好用的「得意」等潔品品牌。

永豐實表示，公司全球設有3個研發中心，其中對潔品的研發投資占比達3.2％，遠高於業界平均的1.5％。同時，2019年「通路服務雲端化系統平台」上線，使第一線人員可專注通路服務，帶動2020年通路業績成長16％。

永豐實2021年前8月自結合併營收64.8億元、年減1.47％。雖然高毛利的潔品銷售略降，使上半年本業獲利小減4.56％，但受惠匯兌收益帶動業外轉盈挹注，上半年歸屬母公司稅後淨利6.75億元、年增5.36％，每股盈餘（EPS）2.76元，雙創同期新高。

展望後市，永豐實針對疫後經濟、宅經濟、綠色經濟等民生消費市場三大發展趨勢，以健康天然、熟齡、綠色商機做為拓展未來成長的3大藍圖，秉持聚焦核心品類、發展潛力潔品、強化供應鏈競爭力等3大成長策略，持續推出新產品，盼為營運注入更多成長動能。

而永豐實重視人才培育，透過持續研發創新推出高品質、高差異化的紙品及潔品，推動公司營運穩健成長，成果獲經濟部頒發第6屆中堅企業獎「卓越中堅企業獎」，成為台灣首家獲獎的消費性產業公司。

永豐實今日致贈證交所留念的禮品為特別訂製的樂高積木，將旗下紙品、潔品品牌堆疊置入此全球唯一的家庭場景中，象徵公司以「提供消費者健康安心美好的生活」為使命，希望生產的各式產品能成為每位消費者高度信賴的生活必需品。