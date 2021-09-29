立法院今天審議性別工作平等法，多名立委提案延長產假，最長為從現行8周延長至14周，但勞動部回應指出，考量國內事業單位以中小型微型企業居多，倘將產假延長，恐影響業單位僱用育齡女性意願，造成就業上的負面效應。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查性別工作平等法及就業保險法。

民進黨立委賴惠員提案修正性別工作平等法，盼把產假從8周延長至14周，她說，參照ILO建議女性產假至少要在14周，以支持國人養育子女；勞動部說，各國對產假定義不盡相同，部分國家以「廣義」方式規範產假，包括產前休養、產後母體恢復及照顧年幼子女等目的，我國提供懷孕、分娩及育兒分訂安胎休養、產檢假、產假及育嬰留職停薪，以維護女性勞工權益。

勞動部提及，考量國內事業單位以中小型微型企業居多，倘將產假延長，恐影響業單位僱用育齡女性意願，造成就業上的負面效應。

至於因應產檢次數提升，多名立委提案修正延長產檢假、新增陪產檢假等，最長把產檢假延至14天，立委劉建國指出，行政院在今年7月1日增至產檢次數增至14次，為配合次數增加，產檢假應增為14日，陪產假增為10日，才能達成友善指標。

勞動部則說，行政院草案版本已敷產檢需求，是否再增產檢假為8日或10日來源仍待評估，至於增加陪產假日數、更名為「陪產暨親職假」並延長為4星期，將陪伴配偶進行產檢併入陪產假給假，建議審慎評估；針對「陪產檢假」部分，勞動部則說，新增有薪「陪產檢假」，涉及勞雇權益及財務來源，仍需審慎衡酌。