針對陸委會批評國民黨主席當選人朱立倫與對岸唱和，曾經擔任陸委會特任副主委的張顯耀則直言，陸委會不應該違背「行政中立」。畢竟兩岸問題確實無法迴避「一中」問題。未來兩岸之間，是和？是戰？絕對與此有關。台灣內部不管主張統、獨和維持現狀，任何未來走向，也都必須面對處理「一中」。

張顯耀指出，陸委會指控朱立倫和國民黨的講話，是移花接木，斷章取義。他表示，前總統陳水扁過去在2000年12月的跨世紀講話中，「在既有的基礎上，以善意營造合作的條件，共同來處理未來『一個中國』的問題」。甚至還說出「事實上，依據中華民國憲法，『一個中國』原本並不是問題」。

張顯耀直言，上述的說法事實資料俱在，陸委會不必因時空不同而急於否認；上面引用的資料，現今還擺在陸委會官方網站上！

他還稱，陸委會是兩岸關係條例的主管機關，依憲法增修條文及兩岸關係條例，兩岸指的就是「台灣地區」和「大陸地區」，不是「中台兩國」關係；這些都是源自於中華民國憲法，哪裡是配合對岸「一中」所為？

張顯耀更指稱，兩岸過去簽署23項協議，所有協議內容沒有一項傷害國家利益，更沒有出現矮化台灣的行為；現在因為「政治正確」否定「九二共識」，確實令人失望和遺憾。

張顯耀認為，或許彼此主張不同，但繼續互戴帽子，就免了吧！陸委會更不應該逾越憲政體制，違背「行政中立」。