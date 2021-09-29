桃園市政府28日於市政會議公布防疫的詳細放寬規定，市民最關心的KTV部分，10月5日起將有21家復業，不過全程禁止飲食、須戴口罩，另外，人流管制也鬆綁，藝文表演場所及體育場所等已不受室內80人、室外300人限制。

桃園市長鄭文燦表示，本周起高鐵、台鐵在付費區可以飲食，遊覽車人數也不用降載。藝文表演場所、體育場所等則不受室內80人、室外300人限制，室內依場館規範，室外則降載一半即可，這對球場的經營會很有幫助。

休閒娛樂場所電子娛樂場所、KTV、桌遊、麻將、MVT等場所皆逐步放寬規範，電子娛樂場所需要1人1機；KTV歡唱期間都不能脫口罩，且禁止飲食；桌遊跟麻將不同桌之顧客間須保持1.5公尺以上間隔距離或獨立包廂、屏風或隔板同桌者則需使用隔板；錄影節目帶播映場所MTV則須固定座位，且採梅花座及間隔座，並嚴禁飲食。

經發局長郭裕信指出，依中央流行疫情指揮中心宣布，自10月5日起有條件開放電子遊戲場、資訊休閒、視聽歌唱場所含電話亭KTV及桌遊營業場所等，比照自助選物販賣事業採申請制，全市有1060家自助選物販賣事業，目前已有1030家申請復業。

郭裕信表示，電子遊戲場、資訊休閒、視聽歌唱場所含電話亭KTV及桌遊營業場所業者需要填寫復業申請書、切結書，且從業人員名冊6成人員施打第1劑疫苗滿14天證明文件，目前桃園預計會有21家KTV要恢復營業。

郭裕信提醒，「KTV歡唱期間，除飲水外不得飲食，使用麥克風也須全程佩戴口罩！」雖然這讓業者有抱怨聲音，但仍需遵守政府規範。另外，業者要落實每2小時換氣，加速室內空氣循環，而每組顧客使用完畢後要清消包廂環境，且距下一組顧客使用至少30分鐘。

鄭文燦補充，桃園自9月12日後就沒有再新增本土確診個案，截至28日，全市第一劑疫苗涵蓋率為54.25％，第二劑疫苗涵蓋率為8.87％，目標是10月底第一劑達到7成涵蓋率，第二劑希望能達到3成。