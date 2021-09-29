全國運動會將10月16日起在新北市登場，體育處長洪玉玲29日在市政會議專案報告指出，賽事採高規格防疫，競賽場地成立採檢隊，有狀況可以立刻採檢隔離，提供安全境讓選手盡情發揮。本次全運會原則不開放觀眾入場，透過網路邀民眾參與，不過新北市長侯友宜說，現階段開放不易，但目前有保留場館25%容量可運作，會再視疫情滾動檢討。

洪玉玲表示，再過17天全國運動會就正式展開，42處競賽場館已準備好，所有軟硬體設備、支援人力也都到位，以選手為主角開發專屬賽會商品、專屬設計的服裝與勳章，整合社會資源提供選手破紀錄購車金、賽會聯名卡中超過3000家店家優惠，還有提供所有隊職員獨享的遊程等，10月16日歡迎全台選手到新北創下個人最佳紀錄。

洪玉玲說，雖沒有開放觀眾入場，但賽事都會透過網路、電視台等媒體轉播，9月24日已開始聖火傳遞，透過鐵路、網路、公路三路傳聖火跟大家交朋友，一系列線上、線下活動邀請民眾參與，還有異業合作推出聖火霜淇淋，先前更有火炬手徵選、全國海選主持人活動，讓更多選手以外的民眾可以參與賽會，隨時上場。

「賽事只能成功不許失敗」侯友宜表示，這次不開放觀眾入場，可以透過轉播或直播觀看，除基本的實聯制、體溫量測、手部消毒外，這次也要求所有人員賽前必須提供健康證明，另外成立採檢隊，賽會現場設立專區，即時處理體溫超過37.5度的人員，會持續因應疫情發展，滾動式調整，提供各縣市隊職員最安心無虞的競賽環境。

侯友宜說，因為疫情，賽事人員須提供快篩陰性證明、PCR陰性證明或接種疫苗14天以上證明三擇一，並加強清消，民眾現階段還不容易開放，不過現在場館有25％容留空間，可視疫情發展滾動檢討。

洪玉玲補充，現階段原則不開放民眾入場，若中秋連假後觀察期疫情穩定，會再滾動檢討，若可以開放部分位置，會採取線上索票等方式，以實聯制方式邀民眾進場。

體育處說，邀請大家10月一起為全台最頂尖的運動選手加油，賽事轉播有體操李智凱、丁華恬、柔道楊勇緯、舉重郭婞淳與陳玟卉、跆拳道羅嘉翎、射箭湯智鈞等東奧選手及各種球類轉播，詳細的賽程及轉播資訊，請鎖定110年全國運動會官網、FB及新北運動聚點粉絲團。