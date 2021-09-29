美國R&B天王勞凱利（R. Kelly），2013年憑著一首抒情單曲《I Believe I Can Fly》紅遍全球，但他後來遭人指控誘騙及性侵未成年少女，遭到警方逮捕，而近日判決結果出爐，他被人指控的項目高達9項罪責皆全部成立，因此將可能被「關到死」。

勞凱利出道多年唱紅不少歌曲，但2002年開始他便遭到多名未成年女性指控誘拐性侵、被迫從事性交易，雖事後宣判無罪，他仍被爆出於芝加哥成立「淫亂帝國」，在其中大玩戀童癖、性虐待等遊戲，還逼迫多名未成年少女成為性奴隸，監禁她們的自由，變態行徑讓不少人瞠目結舌。

另外，在開庭時有目擊者表示，勞凱利也曾在1993年時性虐待他一手捧紅、當年只有13歲的已故R&B女歌手艾莉婭（Aaliyah），雖後來兩人順利結婚，但也傳出艾莉婭結婚時其實才15歲並未成年，私底下發生什麼事外人無法得知；如今又有多名13到16歲之間的受害者跳出來指控，遭到勞凱利羞辱性的性虐待及性暴力，讓外界認為艾莉婭當年應該也受到不少傷害。

而勞凱利種種的惡行，紐約布魯克林聯邦法院在美國時間9月27日做出判決，他被指控涉嫌敲詐、勒索、逼迫未成年少女從事性交易等9項罪名通通成立，犯罪情節重大將有可能面臨終身監禁，一輩子被關在牢裡；加上勞凱利還被另一名前妻指控，未按規定提供膳養費，讓他幾乎身敗名裂，過去曾與他合作過的女神卡卡等大咖歌手，紛紛與他切割避免遭受波及。

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