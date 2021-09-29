長安醫院神經醫學中心副院長李漢忠說，「脊髓刺激晶片療法」是將晶片植入於脊髓，傳送微量電流刺激神經系統，阻礙痛覺訊號傳遞，裝置後通常能減少5至7成的疼痛。（長安醫院提供／馮惠宜台中傳真）

台中66歲林先生去年因車禍造成頸椎脊髓受傷，一年來歷經九次手術，仍經常感覺四肢、腰經常痠、麻、緊繃、無力，8月間接種莫德納疫苗，引發全身疼痛感更嚴重，經長安醫院神經醫學中心副院長李漢忠評估建議採「脊髓刺激晶片療法」治療後，疼痛有效緩解，生活品質也大幅改善。

林先生因車禍造成頸椎第3到6節都有脊髓損傷，接受多達九次手術，但四肢和腰仍常會感覺痠、麻、緊繃、無力等現象，且有越開狀況越糟的情形，8月間接種莫德納疫苗後，全身症狀更嚴重，酸、痛、緊繃到一動就痛，到長安醫院求診。

李漢忠表示，病患因脊髓損傷造成的疼痛且長達6個月以上，稱之為「慢性頑固型疼痛」，雖然不是病，但痛起來嚴重影響生活，甚至可能罹患憂鬱、焦慮等心理症狀，經評估後建議他接受「脊髓刺激晶片療法」。

李漢忠說，「脊髓刺激晶片療法」是將晶片植入於脊髓，傳送微量電流刺激神經系統，阻礙痛覺訊號傳遞，裝置後通常能減少5至7成的疼痛，適用於因脊髓損傷、腦部損傷造成肢體或神經過度的收縮產生的疼痛。一般都會先進行測試，植入暫時性的晶片，病患覺得有改善才會決定植入永久性晶片，林先生也在植入後疼痛感降低很多，生活品質大幅改善。

但李漢忠提醒，「脊髓刺激晶片療法」屬於自費且價格不便宜，術前一定要和有經驗的醫師好好討論，才可獲得最好的療效。也呼籲當疼痛纏身，吃藥、物理治療都未見成效時，建議至神經外科就醫檢查，切勿尋求偏方，避免傷身。