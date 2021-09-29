立法院昨（28）日再邀行政院長蘇貞昌進行施政報告並備質詢，但國民黨團不滿「3+11」專案報告及補充報告內容，搶佔議場，與民進黨團爆發多起衝突。其中，民進黨立委高嘉瑜不滿又被說在玩自拍、無奈旁觀，貼出多張「激戰」的畫面，表示自己手指被「折來折去」很痛。

高嘉瑜昨在臉書表示，她一早6點到立法院守議場，被分配守住質詢台，並在立委邱顯智質詢時，「一手抱住張育美（藍委），一手壓制李貴敏（藍委）！」還為了保護邱顯智委員的麥克風，「手指被國民黨女立委折來折去」。

28日立院激戰，高嘉瑜死守質詢台，「一手抱住張育美，一手壓制李貴敏」。（圖／摘自高嘉瑜臉書）

不滿被說又在自拍，高嘉瑜澄清自己是在拍照記錄現場狀況。（圖／摘自鄭運鵬臉書）

因不滿被說一臉無奈，且又有人說她在玩自拍，高嘉瑜也貼出多張照片反擊，說「不知道是哪來的想像力看圖說故事，我明明就是意志堅定的堅守崗位，完成黨團交代的任務，死守質詢台，跟大家一樣拍下現場狀況，怎麼在有心人眼裡就是不同的解讀！」並在文末標註「難道我不唱歌就沒人怕我嗎」「不要逼我放大絕」。

對此，網友笑說「沒有什麼事情是唱歌不能解決的」「你就是沒唱歌，不然早就處理好了」「其實妳應該拿起麥克風用力唱起來，這樣大家就不敢造次了」「一首歌就解決的事，何必動手？」

另有網友想問，「藍綠什麼時候才會停止作秀？」有人則認為，「保護欺騙人民的部長也不是好作法」。

此外，高嘉瑜今（29）日也在臉書分享豐盛的早餐，表示昨天沒吃早餐、沒吃午餐戰了一天，今天只好努力把昨天沒吃的補回來。