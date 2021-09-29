孟晚舟事件暫時落幕。大陸駐加拿大大使館當地時間28日舉行慶祝中華人民共和國成立72周年線上招待會。駐加大使叢培武視訊致詞指出，健康穩定的中加關係符合兩國人民共同利益。加方應該認真反思錯誤，汲取教訓，同中方一道，把握中加關係的正確發展方向，推動兩國關係盡快重回正軌。

大陸駐加拿大大使館網站29日消息，慶祝會有加國政府官員、聯邦參議員、駐加使節以及加各界友好人士、華僑華人、中資機構和留學生代表近100人出席。

叢培武強調，中加關係的發展歷程表明，一個健康穩定的中加關係符合兩國人民的共同利益。同時，只有秉持相互尊重和平等相待的原則，中加關係才能沿著正確軌道向前發展。加方應該認真反思錯誤，汲取教訓，同中方一道，把握中加關係的正確發展方向，推動兩國關係盡快重回正軌。

加聯邦參議員胡子修作為主賓致詞表示，改革開放以來，在中共領導下，中國取得了全球矚目的巨大成就。在抗擊新冠疫情、實現經濟復甦方面，中國也有很好的經驗。當前，兩國間的有關問題得以解決。我們有信心，只要相互尊重、平等相待，加中關係一定會與時俱進，迎來全新局面。

加洪門總主委鄧家昌代表僑界致詞，祝賀中國發展取得舉世矚目的成就，表示，近年來，加中關係遭遇倒退，大家對此深感擔憂。現在很高興看到有關問題獲得解決，希望兩國關係盡快重回正軌，這也是大家的共同期待。