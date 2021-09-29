想吃日本美食，百貨、頂級超市獨家日本餐點、甜點、伴手禮快閃，可即時解饞。鎖定全客層的新光三越台北南西店向來是周年慶風向球，今年為了搶搭振興五倍券將周慶延後一周到10月7日，讓往年在周慶期間舉辦的「日本商品展」先暖身，23日起至10月5日於一館9樓活動會館，集合35個品牌，較去年30家多，2成是初登場新品牌，店長劉智婷表示，這次以史上最強陣容，業績挑戰2500萬元，目標成長5%，可望創新高。

新光三越台北南西店日本展Fruit Club果實俱樂部-可樂罐造型蛋糕，250元。（新光三越提供）

這次初登場品牌，包括京都長岡的仙貝米菓專賣店「小倉山莊」、橫濱必吃的人氣拉麵店「鶴一家拉麵」、京都宇治抹茶甜點專門店「一O八抹茶茶廊」；南西獨家則有浅草メンチ炸肉餅、VORG爆漿鬆餅；還有網紅激推的北海道札幌的療癒甜點「Fruit Club果實俱樂部」水果花三明治、可樂罐造型蛋糕。

新光三越台北南西店日本展釧路冰鹽熟成鮭魚半身，去年熱銷1500組，880g，原價859元、特價買1送1。（新光三越提供）

根據觀察，這2年因疫情無法出國，去年日本展在周慶期間，業績較前年成長3成，超過2300萬元；今年貨量更增強、日本直送商品再增加，其中，水果除當季的「日本麝香葡萄」，再新增「日本熊本梨」；去年熱銷1500組的日本展釧路冰鹽熟成鮭魚半身買1買1組合再登場，30日起還引進佐藤水產喜知次一夜干等，即日起可預購。由於8月以來不少人等五倍券，消費趨於保守，這次日本展藉由組合優惠，希望能讓平均2、3000元的客單價再拉高。

city’super復興店「椿Tsubaki Salon」9月30日前招牌的舒芙蕾厚鬆餅、濾掛咖啡及限量餐具等全品項9折；舒芙蕾厚鬆餅任選2個1000元。（city’super提供）

city’super復興店獨家引進北海道舒芙蕾厚鬆餅名店「椿Tsubaki Salon」快閃店，即日起除了獨家秋季限定口味「栗子蒙布朗厚鬆餅蛋糕」，9月30日前更祭出倒數加碼優惠，包含招牌的舒芙蕾厚鬆餅、濾掛咖啡及限量餐具等全品項9折；舒芙蕾厚鬆餅任選2個1000元；同步搭配UberEats外送，讓人不出國也能嘗到日本人氣甜點。