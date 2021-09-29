林依晨出道多年憑著精湛演技和敬業態度，加上沒有傳過負面新聞，被稱為「零負評女神」，不過在她早熟、潔身自愛的特質下，或多或少也和她的家庭有關。

林依晨5歲時爸爸就離家，直到高二媽媽累到腦中風，她才知道父母早在她小時候就離異，媽媽為了家庭生計，以卡養卡把她和弟弟撫養長大，家中累積數百萬的債務，因此她當年進演藝圈，也是為了還債。

本來想還完債就過自己生活的林依晨，因為精湛表現受到外界高度關注，她也愛上表演，逐漸在演藝圈站穩腳步，拍過的戲劇幾乎都是收視保證，並2度獲得金鐘視后肯定。

而向來對於拍戲相當拚命的林依晨，最高紀錄6年拍13部戲，曾3天只睡50分、6天6夜沒合眼，讓她害怕自己突然離去，會留下母親孤身一人，因此，23歲就立下遺囑。

26歲時林依晨因為拍戲長期熬夜過勞，身體開始亮紅燈，被檢查出罹患腦下垂體蝶鞍部囊腫，動完手術後讓她心境轉變，學會珍惜自己，開始放慢工作腳步，還原諒了一直記恨的父親。

林依晨曾透露雖然小時候家中經濟不算富裕，但媽媽給了她足夠的愛，還教導她即使自己有困難，也不要吝於幫助他人，並以身作則熱心公益，深深影響了她，她認為這輩子當家人，是很難得的緣分，因此她和父親和解，在經過長時間的鼓勵，母親也跟著放下，父母現在相處融洽。