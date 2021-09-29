臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

衛福部部長陳時中每日在記者會與近日在立院備詢時「金句」連發，引發各界熱議。媒體人賈斐懋表示，從陳面對「3+11」、疫苗政策與各項爭議的回話，可見他根本不認為自己有錯，他並批陳時中今年5月前曾是台灣最受歡迎政治人物，如今「跌落神壇」，想必他也明白自己台北市長無望，因此徹底拋開「暖男」包袱，每天不斷創造金句，抱持著「反正不選最大」的心態。對此，網友則諷刺，若今天是國民黨執政陳早已被轟下台了。

賈斐懋昨日（28）投書《Yahoo論壇》，內文表示，近期立法院開議，陳時中不僅直接與立委們槓上更金句連發，一副完全不在意外界觀感的樣子，彷彿是個即將下台的官員，可謂「完全不演了」。此文獲近千位網友留言，頗有共鳴。

賈斐懋指出，陳時中近期最有代表性的金句包括，回應時代力量立委陳椒華質詢「『3+11』到底是誰拍板下的決策？」，因扛不住對方打破砂鍋問到底的壓力，直接回嗆：「我就承認我講錯了，我都不能說錯一句話嗎？」還有民進黨立委高嘉瑜質詢「打高端疫苗的民眾11月後還能不能去美國？」陳時中不願正面回應，只表示「世界也不是只有美國」。另外，面對國民黨團對行政院「3+11補充報告」的不滿，陳時中更直接反問：「3+11跟800條人命有什麼關係？」

針對陳時中的態度，賈斐懋分析，陳在今年5月本土疫情爆發前，堪稱台灣最受歡迎的政治人物，聲勢最高時甚至連總統蔡英文都比不上，還被視為2022年台北市長大黑馬，然在5月後則跌落神壇。根據台灣民意基金的「感情溫度計」民調，陳從去年5月87.78度的平均溫度，到今年9月僅剩61.26度，顯見其人氣大不如前。

賈斐懋進一步分析，陳時中個性本來就有點衝，有時並不太修飾言詞，這點從去年「小明」事件，陳留下「自己選擇的國籍自己承擔」金句可見，但當時國內疫情正好他也人氣正旺，並未被放大檢視。如今陳雖跌落神壇卻仍語不驚人死不休，可見他自認台北市長已無望，不必再演「暖男」了，乾脆拋開包袱，「反正不選的人最大」。

此投書引發大批網友迴響，紛紛在文章連結下留言：「如果現在是國民黨執政，不知道會是什麼樣的情景？應該早就被轟下台了吧！」「講錯話還這麼理直氣壯也真是奇葩」、「當初還一堆人在造神，智商堪憂啊」、「不用說這麼多，只要回答一個問題就好：身為防疫總指揮，要怎麼為死掉的近千條人命負責？」