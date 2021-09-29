女店員雙眼受傷嚴重，仍在醫院治療。(摘自爆料公社)

屏東縣高樹鄉26日發生一起駭人聽聞的重傷害事件，一名在當地有多次傷害民眾前科的男子，前往超商購物時，因為未戴口罩，女店員好心提醒，未料男子突然暴怒，痛毆女店員甚至徒手挖雙眼，造成女店員雙眼嚴重受傷，恐有失明之虞。網路傳言該名男子被放回家中，警方強調該男仍在醫院強制治療中，請民眾切勿恐慌，後續將依法定程序依法偵辦。

屏東縣警局里港分局表示，警方於9月26日9時許接獲民眾報案，高樹鄉興店路段某商店內有女子被壓在地。警方趕到現場，發現29歲潘女遭一名男子壓制在地，立即將男子壓制上銬後帶回派出所，潘女緊急送醫。

據了解，潘女是商店店員，當時正在櫃檯上班，提醒男子要戴口罩，男子覺得她口氣不好，爆怒攻擊對方，造成潘女鼻梁斷裂、雙眼受傷，目前仍在醫院就醫。

有網友在《爆料公社》PO文，指受害潘女兩眼嚴重受傷，一眼視網膜剝落、嚴重甚至有可能失明。更讓當地人氣憤的是，該男並非第一次犯案，不久前才在早餐店拿刀割其他被害者脖子，可是僅僅關了幾個月又放出來，難道法律真的沒辦法制裁這種人嗎？

PO文指當地村民很多人都知道這號人物，更指他27日就被放回家中。不過里港分局澄清，該男目前仍在醫院強制治療中，請民眾切勿恐慌，後續將依法定程序依法偵辦，將函請衛生局多加輔導加強治療。警方表示，將持續與男子家屬保持聯繫，若他返家將通知警方加強防範作為。

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