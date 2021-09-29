李宗孝（左，手持麥克風）擔任海軍參謀長時向立委說明預算編列情形。呂昭隆攝

基進黨立委陳柏惟27日在立法院質詢國防部長邱國正，堅持使用台語進行質詢，還要求口譯人員傳譯，邱國正於是找國防部常次李宗孝中將當傳譯，使得李宗孝意外成為配角，據軍方官員表示，李宗孝是海軍左營眷村出生長大的子弟，道地的外省人，但李的妻子，政戰學校34期藝術系畢業，中校退役，是嘉義民雄人，所以李宗孝聽得懂台語，也會說台語，因此當天上場成了邱國正的傳譯。

李宗孝當過海軍參謀長，多次列席立院國防委員會，口才便給，應對立委詢答頗有經驗。

事實上，國軍現役7位上將，藉貫都是外省人，邱國正藉貫是江蘇，副部長王信龍籍貫是 浙江，國防大學校長張哲平籍貫是湖南，陸軍司令徐衍璞籍貫是山東。當然，軍中現已不分省籍，國籍都是中華民國，而且都在台灣出生。

蔡英文總統與李登輝和陳水扁不同，蔡總統任內並沒刻意提拔省籍將領，李登輝總統任內提拔省籍將領湯曜明上將；陳水扁任內提拔余連發上將，但蔡總統並未刻意提拔省籍將領晉升上將。事實上，蔡總統最重用的3位軍方人士，包括馮世寬、嚴德發與邱國正，都是外省人。