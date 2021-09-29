新北市25人遭誤打未稀釋的BNT疫苗原液，引起各界關注。醫藥粉專《MedPartner 美的好朋友》表示，BNT是支不好準備的疫苗，因為施打前有超繁瑣的10道關卡要做，但恩主公醫院會出現這樣的疏失，肯定是基本的作業流程沒有落實與核對，當然應該被檢討。但許多網友看了魔王級的準備流程也忍不住驚呼，這支疫苗也太嬌貴了。

粉專《MedPartner 美的好朋友》昨發文表示，BNT是支相對不好準備的疫苗，因為施打前有10道程序要做。首先將疫苗自保冷箱取出後不能搖晃，並於治療盤上操作避免掉落；接著要檢查批號及有效期限，解凍後可使用期限標示於外盒；再來要目視瓶身底部，疫苗被稀釋前，解凍的分散液可能含有白色至類白色不透明無定形顆粒。

粉專《MedPartner 美的好朋友》指出，到了第4步驟，醫護人員要輕輕上下倒轉藥瓶10次（上下一回為1次），切勿搖晃藥瓶；接著再用3毫升的空針，於原始藥瓶內注入1.8毫升的0.9%無菌生理食鹽水進行稀釋；然後將空針回拉推桿至1.8毫升處，抽出藥瓶中的空氣，使藥瓶內壓力平衡，再將針頭拔出。

粉專《MedPartner 美的好朋友》說，第7步驟則要上下倒轉稀釋的藥液10次，同樣勿搖晃藥瓶，此時已稀釋的疫苗應呈類白色且無顆粒，若稀釋後仍有顆粒或變色，應丟棄不可用；下一步就是取1毫升空針，每劑抽取0.3毫升疫苗，抽取前要先確認疫苗已稀釋，抽藥時則需避免彈疫苗瓶身及針具。

粉專《MedPartner 美的好朋友》也說，最後2個步驟是將針頭維持在液面下抽取，以免抽到空氣，如有氣泡產生請採瓶內排氣，而BNT疫苗經稀釋過後，藥瓶內有2.25毫升液劑，可抽6劑疫苗，若瓶中剩餘量不夠抽取0.3毫升的完整劑量，則應丟棄；最後完成上述所有的步驟後，就可以準備施打。

粉專《MedPartner 美的好朋友》強調，分享準備BNT施打的繁複程序，並不是要幫恩主公醫院開脫，畢竟沒有稀釋疫苗就打在民眾身上，必定是基本的作業流程沒有落實與核對，這的確應該被調查檢討。

粉專《MedPartner 美的好朋友》表示，BNT不是一支不好的疫苗，但確實是一支不好準備的疫苗。大家打疫苗後，記得跟服務你的醫護說聲辛苦了，畢竟看似只是拿起針頭注射下去的一個動作，其實在之前要花好幾個步驟仔細的準備。

貼文引起網友討論，「嬌貴、難伺候的疫苗」、「夢幻疫苗就是如此嬌貴」、「感覺是一隻準備起來壓力很大疫苗」、「看完就覺得頭大，有夠麻煩」、「醫護人員辛苦了」、「BNT的十道陰影」、「感覺是一支準備起來壓力很大疫苗」。