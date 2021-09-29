受惠大陸能耗雙控的轉單效應，加上第四季傳統旺季，台聚家族中，華夏(1305)、亞聚(1308)今表現抗跌，早盤後也在買單拉抬下，聯袂勁揚逾3%，其中亞聚更站上50元大關，由於業界推估，大陸限電恐非短期政策，然而，華東地區為大陸石化產品生產重鎮，台系塑化廠轉單效應可期，另外，亞聚EVA具有太陽能題材，EVA供需吃緊狀況將維持到年底，對營運也為一大利多。

業界預估大陸限電恐非短期政策，而華東地區為大陸石化產品生產重鎮，在限電減產政策要求下，開工率受到壓抑，也推升近期塑化產品報價上漲，觀察上週五大泛用樹脂報價延續普遍上揚格局，以LDPE上漲2.86%，LLDPE及HDPE各上漲0.88%及1.89%，PP上揚0.88%，PVC上漲0.71%，PS則持平，預期在大陸能耗雙控政策，搭配年底旺季需求轉強，整體供需結構改善，有利塑化產品報價盤堅上揚。

目前大陸的PVC約有80%是採用電石法，電石法生產PVC，會消耗大量電力，排放大量二氧化碳和粉塵，在大陸官方積極推動「能耗雙控」政策，高耗能及高汙染的電石法PVC，產量將因限電停工而減少，有利推升PVC報價，在大陸產能緊縮下，不僅有利於報價支撐，台系PVC廠也有轉單效應可以期待，加上旺季、以及印度雨季將在9月結束，PVC需求回升，第四季PVC報價欲小不易。

亞聚受惠大陸年底衝刺太陽能裝機率，帶動EVA報價、利差強勢攀揚衝新高，8月自結稅前盈餘3.18億元，年增加高達347%，單月稅後盈餘2.69億元，年增加352%，單月每股獲利達0.45元，光是單月獲利就已經超過去年第三季全季獲利表現。展望第四季，因大陸持續衝刺太陽能裝機率，加上又有3~4家大陸、韓國EVA廠預計在10～11月集體歲修，供需吃緊狀況將維持到年底，亞聚第四季營運仍有發揮空間。