中國大陸恒大集團的債務危機，不只侷限在自己鉅額公司債上面，周邊相關的諸多供應商，也爆出遭積欠工程款，甚至大樓清潔費等。眼看還錢日遙遙無期下，有些供應商乾脆直接先把代步工具給賣了，並希望能早日度過這場金融危機。

以這位郭姓清潔業者來說，就被恒大積欠2000萬元人民幣，約310萬美元不還，瀕臨快要破產局面。所以，郭先生為了籌錢付員工薪水，不得不把自己新買的保時捷休旅車給賣了。同時，自己公寓也正待價而沽。

這位公司在廣州的郭先生無奈地說，去恒大催錢時，但對方兩手一攤說沒錢還，更糟的是恒大也不知道何時會有錢進來。

郭先生只是其中一個案例，因為有成千上萬個恒大周邊供應商，現在都面臨著相同的問題。這位苦主指出，6月開始就發現苗頭不對，因為收不到尾款，但恒大占自己業務比重高達9成，所以也無可奈何只能等。在砸鍋賣鐵後，目前還欠員工200萬人民幣，但實在是已經沒錢可還。

不過，恒大並沒有馬上對此報導做出評論。

北京政府已開始收拾這個爛攤子，同時，哈佛大學經濟學教授Rogoff認為，恒大債務問題應該不會演變成中國大陸版雷曼兄弟金融海嘯，但中國大陸經濟成長仗賴房地產的現狀將會改變。因為，經過這次恒大事件後，中國大陸經濟成長率搞不好會驟降至2%而已。