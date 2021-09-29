台東市新生路29日凌晨1點許發生交通事故及鬥毆事件。（張姓民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

台東市新生路29日凌晨1點許發生交通事故及鬥毆事件。（張姓民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

台東市新生路29日凌晨1點許發生車輛追撞及鬥毆事件，蘇女(33歲)與現任黃姓男友(31歲)及其胡姓前夫(35歲)在街頭發生肢體衝突，警方出動快打部隊壓制，所幸3人皆輕傷並拒絕送醫，警方將3人全數帶回，依傷害、毀損罪嫌偵辦。

目擊民眾表示，看到1輛轎車無故將停放在路旁的機車全數撞倒，現場至少5輛機車無辜受到波及。據台東分局指出，糾紛原因為蘇姓前妻(33歲)擅自使用前夫胡男臉書帳號登入，並且更改貼文及相關設定，引發胡男不滿提告。

蘇女與男友黄男29日凌晨1時許駕車時，竟與胡男駕駛的自小客車，在新生路段狹路相逢，便一路尾隨興師問罪，發生追撞交通事故，波及附近機車，進而引發互毆。然而蘇女見警方在場壓制逮補時，心虛試圖駕車逃離，撞及出手攔阻的前夫，所幸3人均為皮肉傷，也拒絕送醫，巡邏員警將3人當場逮捕後全數帶回，全案依傷害、毀損罪嫌偵辦。