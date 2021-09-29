越南近日發生一起荒謬事件，一對洪氏夫妻因為結婚多年都沒有懷孕，於是找名醫幫忙治療，豈料4個月後就有成效，妻子終於懷孕並生下一名兒子，丈夫對此相當開心，2年後又帶著妻子來找名醫治療，果然再度生下第二胎；然而孩子長大後，他突然感到不對勁，驗了DNA才知道，自己早在不知不覺中被戴了綠帽。

根據越南媒體報導，洪氏夫妻於2015年結婚，但一直沒辦法懷孕生子，於是兩人在2017年找上可以治療不孕症的名醫，沒想到4個月後就有成效，妻子順利懷上第一胎、生下一名兒子，洪先生對此相當開心，孩子2歲後仍持續讓妻子給這名名醫治療，並在今年5月生下第二胎。

洪先生將名醫視作大恩人，然而最近他卻發現，自己的大兒子長得越來越像醫生，於是開始起疑，拿著兒子的頭髮做DNA鑑定，沒想到這2個孩子的親生父親都不是他，而是那名醫生。他氣得逼問妻子，對方才終於說出實情，稱那名醫生藉口要「疏通經絡」，把她帶到一個小房間發生性行為，一開始她有反抗，想要丈夫陪同，但都遭到醫生拒絕。

洪先生對於自己在不知不覺中被戴綠帽感到非常憤怒，因此決定採取法律途徑，目前警方已經著手調查該起事件，這名醫生雖然承認曾和洪姓人妻發生性關係，卻辯稱是因為對方急切地想要求子，才會出此下策，而報導指出，洪姓人妻個性溫和單純，很可能是在醫生的哄騙之下才上當。

洪先生表示，雖然2名兒子都不是自己親生，但他對孩子的愛絕對不會改變，之後仍會持續撫養、照顧他們，他也希望透過自己的悲慘遭遇，能讓其他同樣不孕的夫妻不要再受騙上當。