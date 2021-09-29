中國恒大在港交所公告，全資子公司向瀋陽地方國企盛京金控投資集團出售盛京銀行17.5億股的非流通內資股，占盛京銀行已發行股份的19.93％；對價為每股5.7元（人民幣，下同），合計99.93億元。

恒大公告表示，公司流動性問題對盛京銀行造成巨大負面影響，引入國企受讓方作為大股東，有助穩定盛京銀行的經營，同時有助於該公司仍持有的盛京銀行14.57％股權的增值保值。

恒大指出，出售事項的交割需要得到盛京銀行的配合，盛京銀行要求，出售事項全部所得款項需用作償還該集團對盛京銀行的相關債務。

29日恒大概念股直線拉升，中國恒大漲幅超過10％，恒大汽車漲幅超9％，恒大物業漲超5％，恒騰網路漲約0.5％。

據悉，上述股份轉讓完成後，盛京金控將持有盛京銀行18.29億股內資股股份，占該行已發行總股份的20.79％，成為該行第一大股東。此次轉讓後，瀋陽市國有股份合計占該行已發行總股份的比例為29.54％；恒大南昌持有該行12.82億股內資股股份，占該行已發行總股份的14.57％。