街頭民調結果。(取自中天新聞)

新冠肺炎本土疫情趨緩，指揮官陳時中日前宣布鬆綁防疫規定，10月5日起，休閒娛樂場館可有條件鬆綁，例如KTV可開放，但民眾須全程戴口罩，只能喝水，至於桌遊、麻將休閒館營業場所，接觸遊具前後應執行手部衛生並戴手套。對於這些看似看開放但仍有諸多限制的防疫措施，民眾想法如何？最新街頭意見調查曝光！

根據《中天新聞》街訪民眾反應，並於28日上傳網路的影片顯示，針對「唱KTV要戴口罩，只能喝水，不能吃東西、打麻將要戴手套+隔板，你覺得呢？」的看法，選項有1.包廂門一關，誰管你戴口罩、戴X罩；2.哈哈哈！隔板+戴手套打麻將？怎麼打？3.去KTV不能吃東西，只能喝水不能喝澎大海嗎？「分母」表示尷尬；4.戴手套打麻將？坐一桌玩「明星三缺一」吧！5.挺啦！哪一次不挺，不要太不滿。

現場有民眾說「戴口罩唱歌蠻累的」、「在路上那麼多人沒在戴(口罩)了」、「有事沒事看沒人就脫(口罩)一下了耶」、「不可能全程沒脫口罩，因為太悶了，要全程太難了」、「一首歌唱高音，戴口罩真的會很喘」。

另有人認為其實KTV門一關起來，工作人員也不會知道有無戴口罩，且唱歌就會想喝喝東西或吃吃東西；還有民眾直言，私底下應該也會有人帶飲料、酒進去吧，沒有什麼太大意義，前幾天朋友說，除非叫警察一天到晚臨檢。

最後街訪結果顯示，有15人選擇「包廂門一關，誰管你戴口罩、戴X罩」、6人說「哈哈哈！隔板+戴手套打麻將？怎麼打？」另有3人選擇「挺啦！哪一次不挺得，不要太不滿」。