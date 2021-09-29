明年大學分科測驗每科滿分從45級分改為60級分，引發外界疑慮。在今天一場公聽會中，明星高中要求回到百分制，頂大也認為級分制將動搖護國神山人才的培育，但社區高中及教團則捍衛級分制，以避免分分計較。教育部則表示，明年分科測驗每科滿分60級分，不會再變。

明年將實施大學考招新制，原本指考改為分科測驗。招聯會在106年3月29日做成決議，指考改為分科測驗後，每科滿分將從百分制改為45級分。不過近日外界有不同聲音，招聯會6月29日及7月12日召開兩場座談會後，教育部9月17日宣布，明年起的分科測驗，每科滿分從45級分改為60級分。

分科測驗明年就要上場，但每科滿分卻從45級分臨時改為60級分，讓許多人感到錯愕。立法院教育及文化委員會今天召開「111學年度分科測驗成績採級分制之探討」公聽會，邀請各方代表討論。

建國中學校長徐建國表示，會去考分科測驗的學生，通常不是非社區高中學生，而這也是每年升大學最後的升學管道，大學有必要精確區分出考生的程度，因此，他主張分科測驗應該採百分制，不要採級分制。

不過基隆女中老師蔡進裕表示，許多頂尖大學希望分科測驗維持百分制，這是未站在學生立場思考。級分制避免學生分分計較，可以引導高中正常教學，學生不用為了1分、5分而花很多時間去搶第一，他們可以去打球、看電影，多元發展。

民進黨立委賴品妤表示，指考改為分科測驗後，每科滿分從100分改為45級分，最近又從45級分改為60級分，每次改變，立委辦公室都收到一大堆不滿的陳情。由此可見，教育部、招聯會在做決定時，並未廣納各界聲音。

台大電資學院院長張耀文表示：「分科測驗級分制違反科學，動搖護國神山人才培育。」他認為，分科測驗改級分制，加篩選科目又變少，同級分必定嚴重；若超額比序不當，電資等理工學系可能出現比國文決勝負的荒謬現象，置台灣未來競爭力於不顧。

教育部次長劉孟奇表示，分科測驗每科滿分從45級分改為60級分，主要是避免產生同分增額狀況，這是招聯會做成的決議，教育部尊重。明年分科測驗每科滿分就是60級分，不會再改變。