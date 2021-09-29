影后周迅2014年和大她5歲美籍華裔演員高聖遠宣布閃婚，近年兩人聚少離多，去年終於鬆口認了離婚，而高聖遠近來在美國工作，先前同劇演員流出他參加聚會摟著女星的照片，似乎已走出婚變陰霾。而周迅最近回歸上綜藝節目，被路人曝光測拍照，鉛筆腿和凹陷的雙頰可見整個人似乎又瘦了，還有人稱她「瘦到脫相」。

周迅當年在公益晚會上披白紗高調與高聖遠結婚，兩人甜蜜期間還一同受邀來台北參加時尚活動，但近年兩人幾乎無互動，去年男方爆出和其他女子親密照片，周迅才與高聖遠雙雙以「祝安好」3字宣布離婚。本月媒體報導，曾演過《變形金剛2》的美籍華裔女星呂玉皓（Yvonne）上月在IG限時動態分享參加聚會，高聖遠也在其中，還摟著大家親暱合影，並對鏡頭做出蜘蛛人的招牌動作，看起來心情不錯。

周迅被網友拍到跟阿雅錄節目。（圖／翻攝自會火微博）

近日，周迅接受雜誌《嘉人》專訪，被問到若不能成為人想當什麼？周迅說自己想變成一棵樹，又問她是否有嚮往生活的時代？重視現實的她說，覺得現在就是最好的時期，其他時代只能用文字去想像，無法真正明白優劣，認為活在當下才是最好。

周迅曬出照片（右），稱：「不是你們在偶遇我，是我在偶遇你們」。（圖／翻攝自會火、i周迅微博）

周迅和井柏然、阿雅最近常在街頭被捕獲正在錄製節目，可見外型嬌小的周迅最近似乎又變瘦，四肢纖細，臉上也消風不少，但她戴上大墨鏡依舊明星氣場十足，對此，她也自己曬出在街頭拍攝的照片，圖中她穿著喇叭褲，遮住了鉛筆腿，她更貼心對粉絲表示：「不是你們在偶遇我，是我在偶遇你們」。