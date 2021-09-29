「零負評女神」林依晨下月將滿39歲，她和從事潛水業的老公林于超結婚6年，婚後經常被關注是否懷孕，《鏡週刊》今爆出林依晨其實早已懷孕，預產期就在10月，遠在美國的林于超已飛來台準備陪產。林依晨經紀人周美豫稍早證實：「對喔，她懷孕了。」且預產期就在10月底，據悉懷的是女寶寶。

對於懷孕一事刻意保密，經紀人周美豫表示，依晨本來就很低調的人，平常很少出門，直到懷五、六個月時她都還沒想要講，因為寶寶得來不易，很怕休息走漏，萬一有狗仔跟拍追逐會產生安全問題；不過她近期擔任台北電影節評審，不少人見過本尊，加上外出產檢，可能因此走漏懷孕消息，前幾天她也發現狗仔在住家樓下守候，已有心理準備大家遲早會知道，且預產期已確定，她覺得讓大家知道也沒有關係了。

經紀人表示，依晨懷孕過程一切都蠻順利，沒有害喜孕吐，除了心理壓力較大，沒有受太多身體上的苦。林依晨過去曾說為了懷孕試過很多科學方法，後來是努力以中藥調養身體，至於寶寶是自然懷孕還是透過試管嬰兒等人工受孕方式，她語帶玄機地說，「這部分就留給他們小倆口了，不過她老公過去1年半回來非常多次，哈哈哈！」

之前林依晨大幅降低工作量就為了達成懷孕生子目標，10月底產女後，預計最慢明年4月就會復出拍戲，因為已經談好兩部戲。

林依晨這兩年降低工作量，就是為了積極備孕，今年3月出席按摩椅活動時再被問孕事，當時的她還略哀怨表示：「該試的我們都試了，任何你想得到的方式，我們都試過。」當時她也表示，懷孕這件事「對我來說是蠻重要的旅程，我比較謹慎對待」。如今推算，當時應已懷孕兩個多月，只是她當時衣著寬鬆，加上原本身材就纖細所以看不出來。