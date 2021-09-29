今年31歲的女星「瑪莉亞」葉欣眉，曾擔綱綜藝大哥胡瓜節目的助理，如今成了他的徒弟，跟著師父南征北討，讓葉欣眉成為綜藝圈熟面孔，過去曾分享玩股票致富又慘輸的她，最近上節目聊自己的租屋經驗，透露遇過歹厝邊，是一對情侶，半夜眾人該休息時，兩人就開始忘情床戰，甚至震到把她房裡的鏡子震掉了，讓葉欣眉不堪其擾。

葉欣眉近日作客《震震有詞》節目，透露現在不只買房不易，連租房子也不容易，很容易遇到莫名的鄰居，她因為身為藝人的關係，工作時間都比較晚，她曾因此被鄰居誤認是在做特種行業。

但最讓她感到無奈的一次經驗，是葉欣眉曾租了便宜的分租套房，房間之間的隔牆不是水泥實牆，因此隔音有些不好，而她隔壁住著一對情侶，每次到了夜深大家都安靜準備休息時，就是他們要上演「愛情動作片」的時候。

葉欣眉表示，其實聲音聽久也習慣了，但問題是隔壁的床剛好靠著他們之間的牆，情侶每次激戰，都造成床跟牆之間的碰撞聲，讓葉欣眉不勝其擾：「房東你不管這件事，那你床可不可以用好一點？」，有時男方還會激動搥牆嘶吼，讓葉欣眉掛在牆上的鏡子掉落，成為別人床戰的受害者。

除此之外，這對情侶也很常吵架，聲音不意外也穿透過來，他們每次開吵就非常火爆，葉欣眉表示自己光是用聽的就覺得很驚嚇，因此也不敢去提醒對方床戰小聲一點，會後這地方只住了4個月就搬走了。