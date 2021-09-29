會去傳統市場採購的年齡層，大部分為長輩居多，此時攤位如果出現一名年輕美女，就會顯得與眾不同。日本名古屋的中央批發市場，有名年僅34歲的魚販老闆森朝奈，因外型姣好，被路人拍下PO網爆紅，她的學歷也被起底，竟是喝過洋墨水的留學生，會放棄高薪工作開魚店，背後原因十分感人。

根據日媒報導，森朝奈畢業於早稻田大學（Waseda University），後來又攻讀紐西蘭奧克蘭大學（The University of Auckland）商學院進修，考取的均是世界一流學府，回日本後，森朝奈跟其他高材生一樣，進入當地最大電商平台「樂天企業」，一路升遷到社長秘書，卻因為開魚店的爸爸病倒，決定放棄高薪職位，回到家裡幫忙生意。

儘管爸爸不希望森朝奈接手魚店，但森朝奈執意回來，靈活運動求學及在職場學到的行銷、管理經驗，翻轉一般魚店的傳統經營方式，開闢到電商平台，並創YouTube頻道拍攝活潑有趣的內容，吸引許多年輕族群，幾年內就把2家店拓展到10多間分店，十分有生意頭腦。

除了善用自媒體行銷，森朝奈也沒忽略魚店的基本功，就是把每條魚清理乾淨，讓顧客享用到新鮮又美味的佳餚；在大家口耳相傳及網路傳播之下，森朝奈的魚店越來越有名氣，吸引當地媒體爭相報導，加上她的高顏值，不少客人願意從遠方前來目睹女神風采，店外常常大排長龍，生意相當好。