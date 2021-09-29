印度北方邦一名男子2年前結婚，與妻子育有一個1歲的孩子，但男子近日控訴妻子沒有每天洗澡的習慣，一旦他要求對方盥洗，兩人就會爆發口角，忍無可忍的他決定離婚，但妻子並不同意，因此向當地的婦女保護小組尋求幫助，希望能挽回這段婚姻。

根據《News18》報導，北方邦阿里格爾縣（Aligarh）一名男子，2年前與另個村落的女子結婚，兩人婚後生下一個孩子，不過2人婚姻如今已觸礁，男子決定離婚，但妻子並不同意，因此向當地婦女保護小組求助，表示丈夫以她沒有每天洗澡當作理由要求離婚。

婦女保護小組透露，他們進行諮詢時，男方口氣非常堅定，「他反覆的告訴我們，要跟妻子離婚，還向我們提出申請，希望單位能協助離婚手續，因為妻子沒有每天洗澡的習慣，不僅如此，每當他要求對方洗澡時，兩人還會因此發生爭執」。

但婦女保護小組認為，洗澡習慣是小事，夫妻可以嘗試解決，「我們目前在勸男方不要離婚，洗澡問題可以解決，但離婚後，恐會影響孩子的成長」，婦女保護小組目前已訂出時間，讓夫妻倆重新思考，嘗試修復這段關係，且他們申請離婚的原因並未有婦女遭受暴力或犯罪，因此小組暫不提出離婚申請，會提供諮詢服務。

而台灣也曾發生類似事情，新北市一名男子2002年5月結婚，但婚後才發現，妻子的衛生習慣不佳，曾長達半年不洗澡、不刷牙等，甚至是1年才洗一次，導致身上飄出味道，她還會戴帽子來掩蓋頭髮臭味，男子最終受不了請求離婚，指這宛如精神虐待，雖然妻子並不同意，但經法院審酌後，最終判准2人離婚。