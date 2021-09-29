大陸駐英國大使鄭澤光英國倫敦當地時間28日在慶祝十一酒會上發表題為《砥礪奮鬥 再創輝煌》講話指出，近些年，中英關係發展勢頭受挫，不符合兩國人民願望和雙方利益。中英相互了解還不夠、互信不足，合作潛力還未挖掘出來。現在到了改變這種局面的時候了。可以從正確認識彼此的發展、遵循相互尊重的精神、拓展交流合作、展現大國擔當等方面共同努力。

中國駐英國大使館網站29日消息，大陸駐英國使館舉行慶祝中華人民共和國成立72周年線上招待會。駐英國大使鄭澤光發表講話，英國外交發展部國務大臣米林、48家集團俱樂部主席斯蒂芬·佩里、英中貿協主席古沛勤爵士、英國社科院院士阿爾布勞教授分別致詞。

鄭澤光致詞時指出，近些年，中英關係發展勢頭受挫，這不符合兩國人民的願望和雙方的利益。他到任三個多月來會見了不少英國各界朋友，大家一個共同的感受是，中英相互了解還不夠、互信不足，合作潛力遠未挖掘出來。現在到了改變這種局面的時候了。

鄭澤光說，雙方可從以下幾方面共同作出努力：

一要正確認識彼此的發展。中國並沒有把英國視為敵手或威脅，而是當作可以對話合作的對象。希望英方各界人士客觀看待中國，超越意識形態藩籬，抵制將中國視為「制度性競爭者」甚至威脅的錯誤認知。這才是符合英國利益、符合兩國共同利益的明智抉擇。

二要遵循相互尊重的精神。中英之間在一些問題上存在分歧，這並不可怕。關鍵是要在平等和相互尊重基礎上，敞開對話之門，開展坦誠對話，這樣才能縮小分歧，擴大共識，積累互信。

三要拓展交流合作。中英合作潛力巨大，前景廣闊。雙方應秉持互利共贏原則，拓展貿易、投資、金融、基礎設施、清潔能源、綠色發展等領域務實合作，深化教育、文化、體育、旅遊等領域友好交流，使兩國人民更多受益。兩國政府要為雙方交流合作創造良好、穩定的政治環境和公平、公正、非歧視的營商環境。

四要展現大國擔當。中英都是在國際上有重要影響的國家，應該對人類發展進步有更大作為。雙方應加強在抗擊疫情、促進全球經濟復蘇、應對氣候變化等重大問題上的溝通協調，發揮各自優勢，幫助開發中國家更好應對疾病、貧困、環境惡化等挑戰，為維護世界和平、促進共同發展作出更大貢獻。