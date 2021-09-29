三峽恩主公醫院出包，為25人施打未稀釋的輝瑞／BNT原液，血管外科醫師吳欣岱表示，BNT是目前施打程序最複雜的一款疫苗，而護理師一天內至少要抽200至300支的疫苗，整天下來手都僵硬成雞爪狀，「真的很辛苦」，但她認為要從這次事件中找出問題原因，否則相同事件會再次發生。

吳欣岱今（29）日於個人臉書舉例指出，若給病患錯的藥，可能是機率問題，但如果一而再、再而三的發生在不同的人員身上，就要去檢討是不是有些藥物特別容易混淆？這些問題通常都是要去抽絲剝繭，找出背後真正的原因，進而去改變作法，若不改善，「我們的經驗是，同樣的事件會再次地發生」。

吳欣岱說，BNT疫苗是目前所有疫苗中，稀釋和施打最複雜的一款，像這種瓶身的疫苗都很難抽取，而高端一劑型的疫苗雖然方便，但製造和運送成本都比較高。

吳欣岱說，日前去支援醫院的疫苗接種站，看到護理師一天內抽200至300支疫苗，整天下來癱坐在一旁，整隻手僵硬得呈現雞爪狀，「真的很辛苦」。她也坦言，並非要替這次事件的醫護人員開脫錯誤，而是在錯誤中找到改善及避免的方法，希望能正視發生問題的背後原因。

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