大陸國務委員兼外長王毅28日以視訊方式同歐盟外交與安全政策高級代表博雷利共同主持第十一輪中歐高級別戰略對話。

王毅表示，美國、英國與澳洲結成三方安全夥伴關係並計劃開展核潛艇合作，國際社會特別是亞太國家高度關注和警惕，多國表達關切和質疑。中方認為，此舉對地區和平穩定和國際秩序帶來三大隱患：

一是冷戰回潮的隱患。三國以意識形態划線，打造新的軍事集團，將加劇地緣緊張。在國際社會普遍反對冷戰和分裂之時，美方公然違背不搞新冷戰的政策宣示，拉幫結伙炮製盎格魯-撒克遜「小圈子」，將地緣私利置於國際團結之上，這是典型的冷戰思維。

二是軍備競賽的隱患。此舉將刺激一些地區國家加緊發展軍力，甚至尋求突破核門檻，推高軍事衝突風險。美方一方面以發展核技術為由制裁、打壓一些國家，另一方面自己又公然向無核國家轉移核技術，這是典型的雙重標準。

三是核擴散的隱患。以建造核動力潛艇為由，向無核國家提供可用於製造核武器的核原料，將使武器級的高濃鈾脫離必要監管，帶來巨大核擴散風險。此舉將衝擊核不擴散體系，損害《南太無核區條約》，破壞東協國家建立東南亞無核區的努力。這是典型的藐視規則。

王毅強調，在美英澳加強軍事聯繫、強化集團對抗之時，中國提出全球發展倡議，正式申請加入全面與進步跨太平洋夥伴關係協定（CPTPP)。誰在煽動衝突對抗，危及和平穩定，誰在推動區域融合，促進和平發展，一目瞭然，對比鮮明。我們呼籲三國順應時代潮流，改弦更張，為地區和平穩定發揮建設性作用。