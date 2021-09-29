大陸恒大風暴，成為今日財委會其中一個質詢焦點，對此民進黨籍立委吳秉叡詢問，目前八大行庫是否有投資大陸和恒大有關的不動產基金，或是高收債基金，對此財長蘇建榮在答詢時回應，目前八大行庫已查過沒有任何的授信曝險，但接下來會繼續查關於基金的部分，蘇建榮也表示，先前在召八大行庫開會時，已多次指示要各大行庫注意中港布局的風險。

吳秉叡也在質詢中指出，中國的「共同富裕」政策，已經要推向香港，香港越來越加速中國化，他認為未來三年內，香港相關的授信地雷也會爆出來，他建議行庫不論對於分行，或是其他相關在港子公司，都應該要有因應對策，或提出處理方案。對此蘇建榮表示，已要求各大行庫對於中國、香港分行的曝險加強控管。

近來中國市場不斷飛來「黑天鵝」，先是恒大風暴、再是共同富裕，現在是能耗雙控，每個對台商企業都是營運環境的大變動，也使台商受到波及的範圍越來越廣泛，這也使得各大行庫對於大陸授信，現在連對當地台商營運都要提高警覺，據了解，各大行庫現在已拉高警戒線的有三種情況，一是台商現金流受影響的程，二是大陸的能耗雙控及共同富裕政策對客戶產生的衝擊如何，三是必要時，會要求公司再增提擔保品，並由母公司出面作為連帶保證人。

根據八大行庫在今年上半年所調查的各大行庫大陸（包括香港）曝險比重，6家行庫都已降至３成以下，若和去年相較，很多行庫都減至少10個百分點。截至五月底止，台銀、土銀、合庫、兆豐、一銀、華銀、彰銀、台企銀等八大行庫的中港曝險佔淨值為13.6%、24%、29.28%、44.48%、21.19%、13.6%、27%、30.7%，以台銀，華銀為最低。

其中，多家行庫都有設置對於大陸「特定」產業的總量控管，其中，彰銀對九大類產業設限，包括租賃、房地產、鋼鐵、有色金屬、水泥、煤化工、光伏、工程機械、發電設備、及船舶製造等九大類產業控管，除了與恒大風暴相關的不動產之外，連帶這幾天同樣受到高度矚目的「能耗雙控」的相關產業也全部納管，合庫則劃出12大產業，同樣以包括水泥、鋼鐵、不動產、燃煤等相關產業為最主要的項目。