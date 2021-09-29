全聯首次邀來「流行天后」蔡依林擔任全聯印花代言人，繼8月初在「Swiss Diamond瑞仕鑽石鍋」印花換購記者會現身、首播廣告以「給我鑽石不如給我鑽石鍋」展現霸氣，這回首次攜手全聯先生拍攝全聯自製料理節目「爸爸回家做晚飯」，曝光她維持年輕秘訣的一系列菜單，像是營養均衡的輕食、低熱量宵夜，甚至是偶爾寵愛自己的健康餐等，一次揭露。

蔡依林首次攜手全聯先生一起拍攝全聯自製料理節目「爸爸回家做晚飯」大展廚藝。（全聯提供）

看準家庭料理需求，全聯開通路之先自2018年起推出一系列的自製料理節目，尤以「爸爸回家做晚飯」最受消費者歡迎。因節目主軸以全聯先生搭配不同藝人做料理PK，逗趣輕鬆的內容加上知名藝人下廚做菜特別吸睛。節目製播3年以來，已有30位藝人參與拍攝，累積集數逾125集，並在全聯官方臉書、LINE及YouTube「PX Channel」等平台，創下破3500萬次觀看次數，等於平均單集最高有近30萬次觀看次數。

蔡依林親手製作佛卡夏烤雞早午餐，食材在全聯都可買得到。（全聯提供）

這次針對蔡依林企畫以「天后的養成」為料理主題，共拍攝3集，且皆使用「Swiss Diamond瑞仕鑽石鍋」系列廚房用具搭配全聯販售的生鮮食材，包含佛卡夏烤雞早午餐、三色鑲中卷、日式味噌燉牛肋等。其中，今（29日）早7時30分上線的首集節目中，全聯先生與蔡依林第一次搭檔拍攝就笑料十足，蔡依林還意外說出自己是專業烤手：「不知道為什麼，我很喜歡烤肉！」讓全聯先生聽完秒報名要去Jolin家一起烤肉，直呼「賺到了！」

目前在「Swiss Diamond瑞仕鑽石鍋」換購量，累計換購已衝到歷年排行同期第一名，推測因受疫情影響使民眾自煮比例增加，換購最好的商品為不鏽鋼保鮮盒跟主婦最愛的中華炒鍋。