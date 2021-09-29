美國政府爆發倒債危機，周一參議院針對提高債務上限、增加政府運用資金等預算案進行表決時，民主黨的提案遭到共和黨一致否決，代表美國債務違約與政府關門的風險大增。對此，摩根大通執行長Jamie Dimon表示，我們已經針對可能的債務違約做準備，這是潛在的災難性事件，希望國會議員們能找到解決問題的方法。

路透社報導，Jamie Dimon針對近期美國財政危機發表看法，「我們已經針對可能出現的債務違約進行評估與準備，包括確認回購協議、貨幣市場及評級機構等會受到的影響，這些過程需要花費大量資源。」

Jamie Dimon警告，美國債務違約將引發災難性事件，希望能盡快解決此事，「每次出現這種情況時，最終都能獲得解決，但我們其實不應該發生這些事情，我認為整件事都是錯誤的，總有一天我們要有一個兩黨法案，並取消債務上限，我認為這都是政治。」

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）先前就曾提出警告，除非國會願意提高或廢除債務上限，否則聯邦政府資金將很快用鑿，恐會爆發歷史性的金融危機。目前美國的債務上限為28.43兆美元，但7月時已達到28.4兆，財政部透過許多應急措施，包括限制政府部門投資，讓整體債務不會破表，但若效果耗盡，政府將面臨債務違約。

這也是民主黨議員積極在周一參議院的表決上爭取共和黨支持的原因，不過最終遭到共和黨成員一致封殺，並要求民主黨提出更節省的預算案，而非提高債限亂花錢，如果民主黨無法及時提出替代法案，部分政府部門可能因為缺乏預算，被迫暫時停擺。

參議院共和黨領袖Mitch McConnell表示，共和黨人很願意支持避免政府停擺的法案，但前提是不能提高債務上限，「共和黨不願支持政府關門，也不會支持拉高債務上限。」