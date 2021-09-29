美國國會議員今天試圖化解政治僵局，避免美國首度債務違約。美國債務違約將對經濟引發災難性後果，在關鍵的到期日一天天逼近下，投資人心情也更加不安。

法新社報導，財政部長葉倫（Janet Yellen）警告，國會若不提高舉債上限，聯邦政府最快會在10月18日耗盡現金，面臨前所未有的倒債狀況。

她致函國會領袖時表示，一旦過了這個日期，財政部的資金「很快就會耗盡」，且「不確定到時能否繼續履行國家所有的承諾」。

美國國會遲未通過提高舉債上限之下，華爾街賣壓沉重，道瓊工業指數終場大跌1.6%。

共和黨議員拒絕提高舉債上限，也不願意暫停實施上限規定，說他們不想參與民主黨的支出計畫，包括規模高達3.5兆美元的社會改革法案。

然而，共和黨曾在川普執政時期，投票支持提高舉債上限。

提高舉債上限過去幾年來一直是美國國會兩黨爭議的焦點，2011年時，標普還為此將美國評級從最高的AAA下調一級至AA+。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1100929