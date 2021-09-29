54歲台語女歌手詹雅雯年初確診帕金森氏症，被診斷出左腦中度萎縮，有甲狀腺低下、唾液腺，以及胃腸不適等健康狀況，她也時常透過直播向粉絲報告近況，昨(28日)直播時，詹雅雯透露帕金森氏症沒辦法治療，只能依靠藥物延緩症況，對於外界批她裝病，她也回應：「我真的是病了...」。

詹雅雯在直播中表示，自己患了帕金森氏症，也無法分泌口水，還有心臟腫大、氣喘的毛病，無奈嘆自己一身病痛，但她也表示自己不會再細數有多少病痛，「我只記得，現在最重要的是把握我們的時間，化解惡緣，結善緣。」更向粉絲吐露肺腑之言：「如果我還能站上舞台跟你們見面是我的福報，如果沒辦法的話，這也是我們的緣分。」

詹雅雯希望大家都能正面思考，別放棄希望，也坦承目前的狀況不好，常會記憶斷片，吃東西也是吃了就吐，因為不敢讓長輩知道現在的情況，她已經4、5個月沒見到父母，她也感謝大家對她的鼓勵，對於遭質疑裝病，她無奈回應自己是真的生病了。

詹雅雯嘆：「如果我真的是裝病的話，那太好了，我如果沒有生病的話，我會非常快樂、非常開心，會把你們對我的質疑當成是祝福。」同時鼓勵病友別放棄，「現在是我們需要感恩的時候，所有好的夢想就盡量去實現吧，不要再等了。」