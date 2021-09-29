台灣區水泥工業同業公會今(29)日表示，無論從就業機會、民生經濟貢獻，乃至推動環保與循環經濟等面向，水泥產業在台灣，皆扮演了不可或缺的角色，期盼社會大眾能有正確的認知與理解。

水泥公會指出，水泥業的上游產業，主要包括非金屬礦業、鋼鐵冶煉等產業；中游製程則可分為生料製備、熟料燒成及水泥製備三大部分。而下游產業包含預拌混凝土、建築業及營造業等業者。

由於水泥產業，與多項民生基礎建設及人民居住權益，密切相關，因此除了與全台灣許多水泥產業本身的廠商、廠商之受雇員工、員工家屬有密切關係外，亦與各個上下游往來廠商，以及此等廠商受雇員工及其家屬，有密切關係。如水泥生產遇有停滯的情形，所涉及的絕非僅該等個別廠商的受雇員工及其家屬，影響所及的範圍將十分廣泛。

其次，水泥業者及其協力廠商聘請的員工，以台泥和平廠及亞泥花蓮廠兩家主要業者為例，廠內直接聘請的員工，具有原住民身分者，各占約30％，而其協力廠商，具有原住民身分者則各占約50％。各家水泥業者也在各生產廠區，聘請當地居民任職；因此，確保水泥續行生產運作，方能確保當地原住民及居民的合法工作及就業權益。

對基礎民生有重大影響

據學者研究，若水泥業生產100萬元，除可帶動上游其他產業，約46.96萬元之產出外，並可帶動下游其他產業，約153.93萬元之產出，水泥業尤其對於帶動下游產業的產出關聯效果，明顯高於國內其他產業，對基礎民生生活，有重大意義及影響。

同時學者研究也指出，水泥業對東部（宜蘭、花蓮）的相關連產業經濟貢獻，佔兩地整體產業比例達16.36％，佔兩地民眾所得則佔13.5％（而此等數字僅納入上游相關產業的影響，而尚未納入下游相關產業）。可知水泥產業尤其對於東部地區的經濟發展及居民所得，有明顯貢獻。

水泥公會強調，水泥是國防及民生建設重要戰略物資，也是各國不可或缺的基礎工業，台灣為促進經濟及國家建設發展，更需維持自主性的水泥工業，確保水泥供應無虞。水泥供應若倚賴境外進口，將受制境外水泥價格哄抬或限量的影響，影響國家建設及民間產業發展。

同時，水泥的穩定供應，方能確保國家得以順利進行品質無虞的公共建設，目前正進行之中的前瞻基礎建設計畫，每年將產生2百萬噸之水泥需求量，若水泥可繼續正常生產，將可使多項重大建設順利推動，對民生經濟有正面的效益。

水泥旋窯推動循環經濟

水泥公會指出，我國水泥業多年來致力於技術升級、空污防制、節能減碳、礦山復育、循環經濟及資源再生利用，尤其在礦山植生復育，更獲得日、韓、澳洲等先進國家肯認為永續典範。另外，水泥旋窯具有高溫燃燒、滯留時間長、擾流大的特性，可協助政府推動循環經濟政策，將民生及事業廢棄物轉化為資源再利用，為政府及相關產業解決廢棄物處理的棘手問題。

在德國、日本等先進國家，水泥業均已在環境保護、循環經濟等領域當中，擔任重要角色。如以日本經驗為參考對象，台灣的水泥產業，每年將可處理約500萬噸事業廢棄物，對於環境保護、循環經濟以及節能減碳的貢獻，可擔任關鍵的角色。

水泥公會表示，期盼政府落實「拚經濟、顧民生」政策，支持國內水泥產業永續發展，共創政府、地方、企業、勞工多贏局面。台灣產業界必當全力配合政府政策，繼續貢獻台灣經濟發展。