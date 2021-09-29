行政院長蘇貞昌昨到立法院進行施政報告並備質詢，卻遭國民黨團第三度杯葛，癱瘓議事。對此，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲今表示，台灣立法院跟馬戲團一樣，過去老百姓還可以忍受，但若現在還是這樣幹，不是好方法。

對於國民黨癱瘓議事的看法，柯文哲先是說，不想談政治口水，接著表示，2、30年前國會打架，透過外國媒體傳播，人家都知道台灣立法院跟馬戲團一樣，當年這樣打老百姓還可以忍受，問題是30年過去，他相信台灣人民會希望，立法院就算有抗爭，應當不是那樣。

柯文哲指出，有人講說以前民進黨做為什麼不會這樣，現在國民黨做大家不是很喜歡，他認為社會愈來愈成熟，不能30年以前這樣幹，現在還是這樣幹，這不是好方法。

對於台灣民意基金會最新民調發現，政黨支持度上，19.3％支持國民黨；13.3％支持民眾黨，民眾黨支持度緊逼國民黨，柯僅說，「認真工作，這還是差很多」。禁水果導致亡國感，是否會增加蔡總統民調？柯表示不曉得。至於民眾黨政黨支持度，年輕人支持度大幅超車國民黨，柯說「好啦好啦，工作工作」。

至於北市副發言人林珍羽將辭職準備選舉，他強調，選舉要認真選，還沒離開之前，還是一樣要每天上班，在市府上班就認真做市府工作，要出去選舉就認真選舉，認真過每一天就好了。