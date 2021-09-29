中央流行疫情流行疫情指揮中心昨（28日）宣布BNT疫苗的校園接種計畫因為疫苗到貨發生延遲，預計缺乏30萬劑疫苗。雲林縣首批接獲的1萬多劑BNT疫苗也只夠打到今天，明天（30日）起暫停施打BNT疫苗，還未施打的學校10月12日以後再打。
有家長昨天接到學校通知BNT疫苗暫停接種的消息，詫異怎麼會發生這種事，因為早已請假要照顧小孩。
衛生局長曾春美表示，中央流行疫情流行疫情指揮中心昨天宣布疫苗到貨延遲，雲林縣接獲的1萬多劑BNT疫苗到今天（29日）就接近打完，明天（30日）只夠打2所人數較少學校，其餘就暫停施打了，預計10月12日到貨之後再打。
原排定在9月30日施打的學校有9所、10月1日有15所、10月4日1所、10月5日2所、10月7日3所、10月8日5所。
BNT疫苗開放12歲至滿17歲優先接種，雲林縣國、高中職學生3萬4081人，同意在校園集中施打有3萬0163人。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。