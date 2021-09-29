重劃區領漲這波房價上揚，591調查，全台各重劃區三年房價漲幅前十名，新竹、台中重劃區包辦前前九名。其中，新竹縣治二期房價漲幅37%居全台各重劃區之冠，居次的縣治三期、金雅亦位於新竹，台中則以北屯廍子漲幅26.9%居全台第四名。

全台各重劃區中，就有竹北台科大、縣治三期、高鐵特區、桃園青埔特區、台中11期等的房價從2字頭躍升為3字頭，全台重劃區房價漲勢最強勁的新竹縣治二期，則是從每坪21.8萬元，亦漲至29.9萬元，直逼3字頭；此外，台中北屯廍子、烏日高鐵房價亦從1字頭爬升至2字頭。

591指出，新竹從去年因疫情影響，台灣相對國際疫情控制穩當，竹科客收入增，口袋深加上熟悉市場，信心爆棚推升房價，像是竹北縣治二期、縣治三期重劃區因素地稀少，新建案奇貨可居，開價一躍到5字頭，高鐵特區因建設議題加持，新案也挑戰6字頭。

另一個房價漲勢強勁的都會區則是台中，以往被視為首購熱區的價格已追上市區，如北屯?子重劃區2019年還有1字頭房價，如今已經站穩2字頭，新案開價更是挑戰3字頭，以「一年跳10萬」之姿水準，壓縮首購族只能往海線、山區等低價區移動。

各地高鐵特區也是房價增值的保證區，包括竹北高鐵，像是烏日高鐵、青埔特區，近三年都有二成上下的漲幅，價格同樣也是回不去了。新北市則有淡海新市鎮、北大特區及副都心重劃區三重劃區擠進台全前十五名，即使過去屬低價區的淡海新市鎮，近年房價也站上2字頭，未來首購族買房只會愈來愈難。