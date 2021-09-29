近期深陷債務危機的大陸房地產巨頭中國恒大，29日在陸港股市盤前宣布，將以約人民幣（下同)100億元出售其手中盛京銀行19.93％股權，接手者為瀋陽市國資委附屬公司，消息激勵29日港股「恒大系」企業開盤大漲。

華爾街見聞報導，中國恒大29日表示，公司董事會宣布，2021年9月28日，公司全資子公司恒大南昌作為轉讓方，已與盛京金控簽訂協定，將其持有盛京銀行17.53億股的非流通內資股、占盛京銀行已發行股份的19.93％轉讓予盛京金控。出售盛京銀行非流通的內資股的對價為每股5.70元，合計99.93億元。盛京銀行要求，出售事項全部所得款項需用作償還恒大對盛京銀行的相關債務。

盛京銀行也同步公告證實，近日收到盛京金控與恒大南昌的股份轉讓相關文件。轉讓完成後，盛京金控將持有盛京銀行18.29億股內資股股份，占該行已發行總股份的20.79％，成為其第一大股東。目前瀋陽市國有股份合計占盛京銀行已發行總股份的比例為29.54％；恒大南昌仍持有該行12.82億股內資股股份，占盛京銀行已發行總股份的14.57％。

消息傳出後，29日港股中國恒大、恒大汽車盤中拉升，一度漲超10％。