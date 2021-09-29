國民黨團總召童燕珍要求國慶日還是期待，能夠讓國旗在高雄飄揚。（柯宗緯攝）

高市府公布1張市長陳其邁今年3月19日上傳IG的照片，當時陳其邁在吃便當，而背景帶到辦公桌上，確實有1支國旗。（高市府提供）

高市議會第3屆第6次定期大會今（29）日開幕，趁開議前高雄市長陳其邁先行拜會各黨團，藍綠意外交鋒國旗話題。國民黨團總召童燕珍疾呼，國慶日能讓國旗在高雄飄揚，陳其邁當場反酸她的國民黨黨團辦公室都沒放，而市長辦公室有放。事後陳其邁也向媒體表示，國慶日當然會有國旗。

童燕珍表示，國慶焰火在高雄，但還是很期待國旗在高雄市飄揚，能看到中華民國的國旗。陳其邁則回敬，「我辦公室桌上有放國旗，你們黨團沒有放」，童尷尬回「我們黨團會立刻放國旗，那市長放，我們會去檢查啊，不能只放一天喔」。

陳其邁表示，「上任到現在有放1個小國旗，國民黨先放再說」，事後高市府也公布1張陳其邁今年3月19日上傳IG的照片，當時陳其邁在吃便當，而背景帶到辦公桌上，確實有1支國旗。

隨後陳其邁拜會高雄市議會議長曾麗燕時，議長辦公室出現2支國旗。曾麗燕說，辦公室一直都有特製的國旗，小時候有節慶時，家裡門口都會放國旗。童燕珍強調，國慶高雄市都要掛國旗才應景，尤其公務單位的樓上一定要掛國旗，很久沒有看到了。

高市議會民進黨黨團總召鄭光峰則說，「我們黨團辦公室沒放國旗，不代表不愛國家」。陳其邁事後受訪時，媒體追問「所以國慶日會有國旗嗎？」陳直說，「當然啊！當然啊！」