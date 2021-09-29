在參議院共和黨人周一否決為政府提供資金並暫停舉債上限的法案之後，美國避免政府關門和倒債的時間已經進入倒數計時。

這項已經由眾議院通過的法案，旨在為聯邦政府提供運作資金到12月，並將美國舉債上限凍結到明年12月、亦即到國會中期選舉之後。

美國國會必須在本周五（10月1日）之前通過政府撥款法案，才能避免政府關門停擺。此外，美國財政部表示，如果國會不提高舉債上限，美國可能在10月面臨債務違約風險。

在眾院共和黨人全部反對這項法案之後，參議院共和黨人也拒絕協助民主黨人凍結舉債上限。

參議院以48票對50票擋下了聯邦政府撥款法案，這個結果顯示所有共和黨參議員都反對推進該法案。

此外，參議院少數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）在周二晚些時候亦擋下了多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）提出的一項動議，該動議一旦過關，民主黨就能以簡單多數的表決結果解決舉債上限問題。

稍早前由於投資人擔心美國的債務違約風險升高，加上美國公債殖利率遽升，以及通膨居高不下的擔憂加劇，美股三大指數同步重挫。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）向眾議院議長佩洛西（ Nancy Pelosi）表示，國會只剩不到3周時間解決迫在眉睫的債務上限問題，並避免這一場經濟災難。

葉倫在給國會的信中表示：「我們現在估計，如果國會沒有在10月18日之前採取行動提高或凍結債務上限，財政部恐將用盡所有非常規舉措，在10月18日之後，我們不確定能否繼續履行國家所有承諾」。

葉倫周二上午赴參議院作證，她在另一份給議員們的聲明中提出警告，如果不暫停或提高舉債上限，將導致美國有史以來第一次的債務違約，市場對美國的充分信心和美國的信用都將受損，美國可能因此面臨金融危機和經濟衰退。

摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）周二接受媒體訪問時表示，其公司已經開始為美國可能達到舉債上限做準備，但他也表示仍然預期決策者會找到解決方案，避免這一場「可能的災難」。