新北恩主公醫院因醫療疏失，將未稀釋的BNT疫苗原液施打進25人的身體裡，等於1人打了6個人的劑量，萬芳醫院精神科醫師潘建志表示，其實BNT疫苗沒稀釋直接打，已在逾10個醫療先進國家發生過，是很容易犯的錯誤，但像台灣連打了25人才發現疏失就比較少見，至於劑量超打可能造成副作用強一點，但最怕的是發生心肌炎。

新北三峽恩主公醫院27日在鶯歌為民眾接種時，因為部分散裝疫苗瓶蓋掉落，工作人員誤以為是已稀釋的疫苗，就替民眾施打，導致25人打了150人的份量，目前20人已回門診檢查，其中10人同意住院觀察，目前檢查均正常，未入院者將由專人聯繫追蹤，院方也成立專案緊急應變小組，持續監測1個月。

對於BNT疫苗沒稀釋直接打，潘建志表示，這在10幾個醫療先進國家都曾發生過，新聞也有報導，是很容易犯的錯誤，可能導致副作用強一點，之後病人情況都還可以，德國有2個安養院80歲老人也沒事，只是像台灣連打25人才發現，就比較少見。

潘建志表示，BNT第一期實驗中，為了確定有效劑量，最大劑量給實驗個案100微克，是現在劑量30微克的三倍，仔細檢查抽血後，沒太嚴重的副作用。現在沒稀釋直接打，等於打了120微克，其實還好。

潘建志表示，一般藥物都是化學製劑，以毫克為單位，過量身體無法代謝可能中毒，但mRNA疫苗是生物製劑，劑量用的是微克，可容許的上限高很多。而BNT疫苗打進體內的mRNA，相對於人體本身無處不在的mRNA而言，數量很少，約百萬分之30克，沒稀釋直接打0.3毫升，等於多4倍的mRNA進到人體，可能多在肌肉淋巴細胞表面產生了4倍的S蛋白，然而Delta變種可是號稱S蛋白增加1000倍，但免疫反應是不會一樣的倍數增加的。他坦言最怕的還是發生副作用心肌炎，希望病患後續都沒事。