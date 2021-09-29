國民黨籍花壇鄉民代表翁啟祐昨晚行經花壇鄉某超商前，突然見到大批人士在路邊爭吵，其中包含大人及穿著制服的國中生，他見到1名女子竟當街要求國中的女兒，向在場一名小五男生下跪道歉，他見狀出面制止反遭到對方怒嗆「我在管教女兒，叫她下跪是天經地義的事情」，翁啟祐認為是另類親子霸凌行為，立刻報警處理。
花壇分駐所獲報後，派員警前往瞭解狀況，經翁啟祐與警方了解，原來是該名國中女生與國小學生在臉書上互嗆，雙方約在超商談判後，國中女生母親得知消息後，趕到場勸阻，並要女兒當眾下跪道歉。
翁啟祐隨後在臉書上PO文表示，「扯～～～什麼叫做管教女兒叫她當眾跟人下跪是天經地義的事情？不好意思，剛好遇到我這愛管閒事，我當然要阻止一下囉～～～在怎麼樣？一群人當眾為難一位國中生，還是我學妹、這樣就不對了？孩子的感受有顧慮到嗎？她是犯什麼滔天大罪嗎？」同時強調警方和校方都已介入處理。
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