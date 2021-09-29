蜂窩性組織炎是個隨時可能惡化的疾病，起因很可能只是個毫不起眼的小傷口，但若遭到感染，可能會發炎進展至骨髓炎、甚至導致壞死性筋膜炎及敗血症，若嚴重至此則可能需要外科手術清創或截肢！因此，即使在疾病初期只有發紅的局部症狀，仍不可輕忽，以免造成不可挽回的局面！

臺北榮總內科部感染科主治醫師陳夙容指出，曾收治一名70多歲的糖尿病患，因左腳屢犯紅腫痛，多次就診。醫療團隊為其進行檢查，發現這位伯伯白血球及發炎指數超過正常值，加上左腳局部發炎徵兆，診斷為蜂窩性組織炎。

陳夙容醫師解釋，當皮膚受損導致屏障出現漏洞，病原菌入侵在皮下組織產生紅、腫、熱、痛等發炎反應，即是蜂窩性組織炎。

最大的風險因子來自於破裂的傷口或受損的皮膚：如割傷、燙傷、動物咬傷所產生的傷口；皮膚疾病如蕁麻疹、帶狀皰疹或乾癬導致表皮不完整，細菌就能大舉入侵造成傷口感染。醫師特別強調，只要皮膚狀況不佳，如香港腳導致脫皮、皮膚乾燥龜裂等狀況就有可能讓皮膚屏障出現漏洞、讓細菌有機可趁。

除此之外，體內的白血球、淋巴球及其它免疫物質會隨血液循環到發炎部位進行殺菌作用，現代社會普遍生活水準提升，大多數老人家身上多少帶有高血壓、糖尿病、高血脂等文明疾病，若未用藥好好控制就會造成血管脆化、老化、肢端血液循環變差，進而導致反覆發生蜂窩性組織炎。

●5個日常生活注意要點 乳液加強保濕能防護

陳夙容醫師也提醒，想避免反覆發炎的困擾，不妨注意以下幾點：

1. 控制代謝性疾病如肥胖、糖尿病、高血壓、高血脂，避免循環變差，增進自身抵抗力。

2. 穿著鞋襪保護腳趾避免受傷，注意腳趾甲修剪避免甲溝炎發生。

3. 使用乳液保濕，避免皮膚龜裂；若有皮膚疾病應按指示定期抹藥保養。

4. 當有蚊蟲咬傷或割傷時，應正確清潔傷口、包紮、定期換藥。

5. 如果有慢性傷口，定期消毒，作好傷口護理。