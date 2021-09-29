王金城洋樓外觀雖已難掩斑駁，但做為時代經典建築的宏偉氣勢和格局，依然讓人讚歎不已。（李金生攝）

王金城洋樓立面的「中華民國」字樣，是當時僑匯建築的普遍作法。（李金生攝）

坐落於金沙鎮后宅村的王金城洋樓，整體建築區域為出龜洋樓帶左護龍和二層門樓及後裙房與一落二攑頭。（李金生攝）

王金城洋樓斥資3萬大洋建造，聘請有「萬國建築博覽會」之譽的鼓浪嶼設計師畫圖監造，工匠群則以來自內地的師傅為主。（李金生攝）

在建築學者和文資專家的眼中，王金城洋樓最精彩的地方在洋溢藝術文化價值的正立面窗砌磚花、彩磁與泥塑等裝飾。（李金生攝）

在建築學者和文資專家的眼中，王金城洋樓最精彩的地方在洋溢藝術文化價值的正立面窗砌磚花、彩磁與泥塑等裝飾。（李金生攝）

在建築學者和文資專家的眼中，王金城洋樓最精彩的地方在洋溢藝術文化價值的正立面窗砌磚花、彩磁與泥塑等裝飾。（李金生攝）

斑駁的國旗標誌著王金城洋樓走過大時代的風雨歲月。（李金生攝）

在建築學者和文資專家的眼中，王金城洋樓最精彩的地方在洋溢藝術文化價值的正立面窗砌磚花、彩磁與泥塑等裝飾。（李金生攝）

在建築學者和文資專家的眼中，王金城洋樓最精彩的地方在洋溢藝術文化價值的正立面窗砌磚花、彩磁與泥塑等裝飾。（李金生攝）

1932年完成興建，曾2度做為先總統蔣中正校閱部隊臨時行館的金門縣定古蹟王金城洋樓，縣府規畫投入新台幣4020萬餘元進行修復，楊鎮浯縣長今天主持動土典禮，期待未來作為景觀民宿使用，可以活絡金沙鎮后宅聚落，成為東半島旅遊的文資新亮點。

在建築學者和文資專家的眼中，王金城洋樓最精彩的地方在洋溢藝術文化價值的正立面窗砌磚花、彩磁與泥塑等裝飾，建築年代正是金門僑匯建築最盛時期，結合南洋風格的裝飾，作工構法、石作磚造、拼花，以及十分精緻的接縫，均彰顯極高水準之營建技術，且規畫宏敞，配置合宜，堪稱具稀少性，不易再現的時代建築佳構之一，相當具有保存和再利用的價值。

坐落於金沙鎮后宅村的王金城洋樓，整體建築區域為出龜洋樓帶左護龍和二層門樓及後裙房與一落二攑頭，是1928年由旅居印尼的華僑王金城僑匯3萬大洋建造，聘請有「萬國建築博覽會」之譽的鼓浪嶼設計師畫圖監造，工匠群則以來自內地的師傅為主，迄1932年完工。

當時適逢動盪不安的年代，這座洋樓也度過風雨飄搖的歲月，在印尼經營賭場的王金城未曾返鄉居住，僅其子王永傳於印尼新婚後，攜妻回金門短暫入住，並生有1子，後於1937年全家旅居新加坡。

1937至1945年間，洋樓遭登島日軍侵占，迄1954年國軍進駐，做為第五軍第二○○師第五九八團團長韓卓環駐所，因韓卓環戍守金門表現優異，先總統蔣中正躬親校閱部隊2次，都以這幢大洋樓作為行館，直到1956年國軍才遷出，但仍於1958至1965間做為工兵連材料放置場所，派遣1名老士官長進駐管理。

1965間，鄰居王仁忠曾於印尼僑匯新台幣3萬元協助王金城洋樓屋頂與牆面修繕後，至今即未曾再雇工修繕，外觀雖已難掩斑駁，但做為時代經典建築的宏偉氣勢和格局，依然讓人讚歎不已。