立陶宛讓台灣在首都設代表處 引發北京強烈抗議

中國大陸外交部長王毅和歐盟（EU）外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）周二舉行了1年多來的第一次會議，為歐盟與台灣擴展關係的計畫辯護，說不會承認台灣任何國家地位。

據《南華早報》（South China Morning Post）29日報導，在中方與立陶宛發生變本加厲的爭議中，波瑞爾發表聲明，提及有關立陶宛決定，要讓台灣在首都維爾紐斯（Vilnius）設立「駐立陶宛台灣代表處」（The Taiwanese Representative Office in Lithuania），而不是台北辦事處（Taipei Representative Offices）的問題。

目前歐盟與北京關係緊張，而這是王毅和波瑞爾自2020年6月後，首度透過視訊會議舉行「戰略對話」。雙方在會談聲明中都沒有直接提及立陶宛，但言下之意卻很明確。北京指控立陶宛違反歐盟遵循的「一個中國」外交原則，不過無論是歐盟或立陶宛都雙雙否認。

State Councilor/FM Wang Yi is co-chairing the 11th round of #ChinaEU 🇨🇳🇪🇺high-level strategic dialogue via video link with HR/VP Josep Borrell. pic.twitter.com/fr3477SNgI — Mission of China (@ChinaEUMission) September 28 2021

然而，北京除了中止中方直達立陶宛的鐵路貨運外，也停止更新並批准某些立陶宛企業的進口許可。

王毅警告波瑞爾，「一中」原則仍是中方與歐盟，還有它旗下成員國發展關係的政治基礎。他強調，如果這基礎不牢固，那將會地動山搖。