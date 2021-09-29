隨著第13屆珠海航展正式揭幕，大陸美國有線電視新聞網(CNN)28日分析，中國大陸此番重頭戲在於展示使用國產發動機，也是最先進的匿蹤戰機殲-20。該款戰機的亮相為大陸軍事科技的明顯里程碑，象徵著陸匿蹤戰機正不斷追趕與美國F-22的差距。不過，儘管大陸一片看好殲-20可媲美F-22或F-35；但美官員卻不認為如此，甚至認為殲-20只與F-117A相似。

報導分析，在大陸南方城市珠海大顯身手的殲20，配備WS-10發動機。WS-10由「中國航空工業第一集團」所研發，主要用於取代使用俄製引擎的殲20早期版本。

大陸官媒《環球時報》6月時曾報導，安裝國產發動機的殲-20部隊已在大陸東北地區成軍，而央視更在共黨百年活動中播放殲-20的飛行畫面。至於這次珠海航展，則是安裝國產發動機的殲-20首次向大陸民眾與外國觀眾展示。

CNN表示，大陸雙發動機殲-20於2011首飛，2016年11月珠海航展首次公開亮相，並於2018年宣布正式進入戰鬥備妥。

報導指出，殲-20長期被吹捧為大陸對美國F-22(被認為世界最頂尖的匿蹤戰鬥機)與F-35的回應。分析師認為，殲-20的主要核心任務有二，分別為空對空戰鬥與地面攻擊。

根據華府智庫戰略暨國際研究中心(CSIS)的中國大陸權力計畫報告，WS-10發動機將賦予殲-20低超音速巡航(low supercruise)的能力，這意味著該款戰機可以長時間進行超音速飛行。

這些都讓《環球時報》認為，使用國產發動機意味著殲-20技術上愈來愈成熟。《環球時報》更強調「未來預計會有更多的殲-20部署至全大陸各地的解放軍部隊，大幅增強空軍維護主權、領空與發展利益的能力」。

但報導引述美國官員長期以來看法，認為殲-20無法與美國匿蹤戰機相提並論。甚至，2016年時任美國空軍參謀長的古德芬（David Goldfein）更認為，殲-20的科技更像F-117A夜鷹戰鬥攻擊機。F-117A於1981年首飛，1983年正式服役於美空軍，並於2008年退役。