最新美國民調顯示，多數美國人希望華府減少在歐洲、亞洲、中東地區的駐軍，美國年輕人也特別厭戰。同時，有42.2%的人支持美國防衛台灣，不過美國民眾對台灣議題態度矛盾，也有高達41%的民眾仍不確定美國是否該防衛台灣。

美國軍艦例行穿越台灣海峽。

美國政治風險分析公司「歐亞集團」（Eurasia Group）於8月27日至9月1日期間針對2168名美國人進行調查，並且於28日公布民調結果。

結果顯示，多數美國人希望華府多採取外交手段，減少駐軍。似乎被阿富汗閃電陷落嚇到，62%民眾認為阿富汗事件中學到的最大教訓就是美國不應該參與一國的建設，認為只有在重大國家利益受到威脅時，才應該派遣部隊。

多數美國人認為美國適合「全球大使」（Global Ambassadors）的角色，比例達39.3%，他們支持更積極的外交，但是反對美國在海外增加駐軍。「全球大使」指的是希望美國以外交方式應對包括氣候變遷、移民、人權等全球議題。

42.3%美國人認為應該減少在歐洲、亞洲、中東地區的駐軍人數，降低美國對那些地區國家的承諾，並且將維護區域安全的責任逐漸轉移給盟友。32.2%美國人則認為美國應該維持現在的駐軍、或是增加駐軍人數；25.5%沒有意見。

多數美國人希望減少國防支出，希望減少國防支出的比例是希望提升支出的2倍，最常見的理由是希望將資源轉到國內議題。

70%美國人認為華府應該直接與對手磋商，就算對手是獨裁者、窩藏恐怖組織，或是有侵犯人權的前科。

有關台灣議題，如果北京攻打台灣，42.2%美國人認為美軍應該防衛台灣。不過美國民眾在這個議題的態度上相當「矛盾」，如果中國大陸入侵台灣，高達41.6%仍不確定美國該如何反應，16.2%反對華府防衛台灣。

民主、共和兩黨支持者對於台灣議題的看法也相當分歧，50.6%共和黨支持者認為美國應該防衛台灣，認為應該防衛台灣的民主黨支持者只佔39.4%，高達45.3%民主黨支持者不確定美國該如何應對。

另外，18至29歲的美國年輕人特別厭倦戰爭，80%相信除非美國受到攻擊，美國總統在下令海外軍事行動前，應該尋求國會批准。

這份民調在95%信心水準下，誤差範圍為正負2個百分點。