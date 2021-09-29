我國少子女化問題嚴重，立委蔣萬安今天質詢時指出，去年總生育率降至0.99，聯合國報告提及應給父親角色誘因，如鼓勵男性育兒要增加陪產假、陪產檢假，台灣陪產假天數相較OECD國家平均的1周來得少，僅有約0.7周，呼籲應提高陪產假天數。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查性別工作平等法及就業保險法，勞動部部長許銘春說，目前我國陪產假僅有5天，為了讓雙親可以在短期育嬰需求請假，父親可以請短期30天的育嬰留職停薪外，也能達到陪產的目的。