立委盼陪產假增加 勞長：可申請30天育嬰留停代替 11:042021/09/29 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查性別工作平等法及就業保險法。（林良齊攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 我國少子女化問題嚴重，立委蔣萬安今天質詢時指出，去年總生育率降至0.99，聯合國報告提及應給父親角色誘因，如鼓勵男性育兒要增加陪產假、陪產檢假，台灣陪產假天數相較OECD國家平均的1周來得少，僅有約0.7周，呼籲應提高陪產假天數。 立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查性別工作平等法及就業保險法，勞動部部長許銘春說，目前我國陪產假僅有5天，為了讓雙親可以在短期育嬰需求請假，父親可以請短期30天的育嬰留職停薪外，也能達到陪產的目的。 綠委提案延長產假至14周 勞動部：恐影響育齡女性就業權益 日本入境新規 高端未獲認可 #陪產假 #立委 #30天 #我國 #父親 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 金管會鬆綁 10兆投信基金挺企業 04:102021/09/29 財經要聞 今明立院審性工法、就保法 婦團：應納入7天有薪陪產檢假 07:542021/09/29 政治 黃子佼金鐘感言「安太座」不能漏 04:102021/09/29 娛樂新聞 中台社區自來水加壓站完工啟用 同步嘉惠四監所1.8萬受刑人 14:452021/09/28 生活 50歲以上打第2劑AZ 預約、施打時間出爐 BNT有機會納入 14:102021/09/28 生活 珠三角史上最嚴限電... 訂單交貨期 拉長至少一倍 04:102021/09/28 財經要聞 興富發集團總裁 鄭欽天：政策愈打 房市未來愈旺 04:102021/09/29 財經要聞 水泥公會：穩定就業、循環經濟 水泥業不可或缺 10:462021/09/29 財經 基隆連續48天「嘉玲」大武崙沙灘將增加容留數 13:172021/09/28 生活 高雄券助陣五倍券 好康送不完 04:102021/09/29 地方新聞 美參謀首長澄清通話共軍 確信川普無意攻擊陸 09:282021/09/29 國際 政治熱門新聞 事情鬧大罷免加溫！陳柏惟急電邱國正內容曝光 - 政治 邱國正為什麼找他將當台語傳譯？ 國防部常次李宗孝背景曝光 - 政治 陳時中金句連發媒體人驚呼「不演了」 網酸：換國民黨早被轟下台 - 政治 2022張亞中選高雄市長？郭正亮聽完脫口一句 - 政治 被宅神翻出昔日立院「衝組」照 郭正亮親自回應了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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